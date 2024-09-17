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Британське подружжя планує покінчити з життям у подвійній «капсулі самогубця» — їхню смерть зафіксують на камеру

12:32, 17 вересня 2024
Пара скористається високотехнологічною допоміжною системою смерті, відомою під назвою Sarco pod.
Британське подружжя планує покінчити з життям у подвійній «капсулі самогубця» — їхню смерть зафіксують на камеру
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Пара із Великої Британії має намір покінчити з життям у подвійній «капсулі самогубця». Про це повідомляє LADbible.

Пітер Скотт і його дружина Крістін вирушать до Швейцарії і стануть першими британцями, які скористаються високотехнологічною допоміжною системою смерті від Exit International, відомою під назвою Sarco pod.

Останні хвилини їхнього життя будуть зняті на камеру.

Капсула, яку називають «Теслою евтаназії», надрукована на 3D-принтері. Вона встановлена на підставці, що містить каністру з рідким азотом.

Рідкий азот знижує рівень кисню, так що люди всередині швидко відчувають запаморочення, перш ніж знепритомніти через 60 секунд, тоді як весь процес займає всього 10 хвилин.

Пара пояснила, що хоче покинути цей світ разом після 46 років шлюбу, коли у 80-річної Крістін діагностували судинну деменцію.

86-річний пілот RAF у відставці Пітер пояснив, що не може дивитися, як погіршується стан його коханої дружини, а також «не хотів би жити без неї», тому вони підписуються на використання суперечливої капсули Sarco.

«Ми прожили довге, щасливе, здорове, повноцінне життя, але ось ми в поважному віці, і це не робить з вами приємних речей. Ми розуміємо, що інші люди можуть не поділяти наших почуттів, і ми поважаємо їхню позицію. Ми хочемо мати право вибору. Мене глибоко засмучує, що ми не можемо цього зробити тут, у Великій Британії», — розповів він.

Подружжя чекатиме на запуск подвійної капсули– за повідомленнями, це може статися «вже в січні» – і коли стан здоров'я Крістін ще більше погіршиться.

Їхня смерть буде знята на камеру, але з дуже поважної причини. Відзнятий матеріал буде передано коронеру як доказ їхньої смерті.

Коли Пітер і Крістін знаходитимуться в капуслі, їм зададуть три запитання: «Хто ви?», «Де ви?» і «Чи знаєте ви, що станеться, коли ви натиснете на кнопку?».

Це має на меті довести, що пацієнти перебувають при здоровому глузді, коли ухвалюють рішення пройти через це.

76-річний австралійський медик розповів, що подвійна капсула готова до запуску.

«Капсула для двох людей працює точно так само, як і одномісна Sarco, але в ній лише одна кнопка, тому вони самі вирішуватимуть, хто буде її натискати», - сказав доктор Нічке. «Тоді вони зможуть триматися одне за одного, і один з них натисне кнопку».

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