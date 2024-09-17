Німеччина виділить Україні 100 млн євро допомоги цієї зими

Німеччина надасть Україні 100 млн євро та новітні зенітні системи для України.

Джерело фото: Infoline

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Німеччина надасть Україні ще 100 мільйонів євро допомоги цієї зими, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час свого візиту до Молдови. Про це повідомляє Reuters.

Крім фінансової допомоги, Німеччина продовжує активно підтримувати Україну військовою технікою та озброєнням. До списку переданого або запланованого озброєння входять:

Зенітні системи:

Gepard — самохідна зенітна установка, що використовується для знищення безпілотників і літаків.

IRIS-T — сучасна ракетна система протиповітряної оборони, яка значно зміцнює ППО України.

Артилерія:

PzH 2000 — самохідна гаубиця, що забезпечує високу точність та дальність стрільби.

MARS II — реактивна система залпового вогню, яка здатна вражати цілі на великих відстанях.

Бронетехніка:

Marder — бойова машина піхоти для транспортування військових та надання вогневої підтримки.

Leopard 2 — один із найпотужніших бойових танків у світі, що значно посилює наземні сили ЗСУ.

Інша техніка:

Протитанкові засоби, зокрема Panzerfaust 3 і NLAW.

ПЗРК Stinger.

Бронетранспортери M113.

Розвідувальні системи та боєприпаси.

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