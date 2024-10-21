Практика судов
  1. В мире

Забили молотком — в рф ликвидировали пилота, причастного к ракетным ударам по Кременчугу и Днепру

09:08, 21 октября 2024
Тело военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы.
Забили молотком — в рф ликвидировали пилота, причастного к ракетным ударам по Кременчугу и Днепру
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В россии найден мертвым российский военный летчик Дмитрий Голенков, причастный к ракетным ударам по торговому центру в Кременчуге и многоэтажке в Днепре. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что Голенков был пилотом 52 тяжелого бомбардировочного авиаполка воздушно-космических сил рф, базирующегося на аэродроме «Шайковка» в Калужской области и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Он являлся начальником штаба российской авиационной эскадрильи.

Его нашли мертвым в деревне близ Брянска. Тело Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд обратил внимание на статус Архитектурно-градостроительного совета в процедуре принятия детального плана территории

Статус Архитектурно-строительного совета в процессе разработки и утверждения градостроительной документации.

В Украине перед принятием законов собираются проводить публичные консультации – подписан закон

Впрочем, закон о публичных консультациях перед принятием законов вступит в силу после военного положения.

Верховный Суд высказался по поводу принципов правовой определенности и надлежащего управления в спорах об аннулировании лицензии

Принцип правовой определенности как предохранитель противоправного решения СВП об аннулировании лицензии – позиция Верховного Суда.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд – известны даты экзаменов

Тестирование на когнитивные способности состоится уже 11 ноября.

Для мониторинга грантовых проектов будет создан открытый Реестр проектов и программ международной технической помощи – Кабмин

Целью создания открытого Реестра проектов и программ международной технической помощи является автоматизация процесса привлечения и использования донорской помощи, в том числе государственной регистрации, мониторинга проектов и аккредитации исполнителей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Яковлєв
    Олександр Яковлєв
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду