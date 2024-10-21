Забили молотком — в рф ликвидировали пилота, причастного к ракетным ударам по Кременчугу и Днепру

Тело военного преступника Дмитрия Голенкова обнаружили с множественными травмами головы.

В россии найден мертвым российский военный летчик Дмитрий Голенков, причастный к ракетным ударам по торговому центру в Кременчуге и многоэтажке в Днепре. Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ведомстве отметили, что Голенков был пилотом 52 тяжелого бомбардировочного авиаполка воздушно-космических сил рф, базирующегося на аэродроме «Шайковка» в Калужской области и имеющего на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Он являлся начальником штаба российской авиационной эскадрильи.

Его нашли мертвым в деревне близ Брянска. Тело Голенкова обнаружили с множественными травмами головы, причиненными, вероятно, молотком.

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