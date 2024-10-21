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Забили молотком — у рф ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру

09:08, 21 жовтня 2024
Тіло воєнного злочинця Дмитра Голенкова виявили з множинними травмами голови.
Забили молотком — у рф ліквідували пілота, який причетний до ракетних ударів по Кременчуку та Дніпру
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У росії знайдено мертвим російського військового льотчика Дмитра Голенкова, який був причетний до ракетних ударів по торговому центру в Кременчуку та багатоповерхівці у Дніпрі. Про це повідомило Головне управлінні розвідки Міноборони України.

У відомстві зазначили, що Голенков був пілотом 52 важкого бомбардувального авіаполку повітряно-космічних сил рф, який базується на аеродромі «Шайковка» у Калузькій області та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Він був начальником штабу російської авіаційної ескадрильї.

Його знайшли мертвим у селі поблизу Брянська. Тіло Голенкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.

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