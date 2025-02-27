Стало известно, о чем Дональд Трамп будет говорить с Киром Стармером

В США заявили, что хотят равноправной торговли с Великобританией.

Фото: bbc.co.uk

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Вопрос торговли станет частью сегодняшних переговоров президента США Дональдом Трампом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, пишет Sky.

По его словам, США хотят «взаимной, равноправной торговли» с Великобританией.

Ранее Трамп заявлял, что «очень скоро» введет 25-процентные пошлины на товары ЕС.

Напомним, в этом месяце США ввели 25% пошлины на товары, импортируемые из Канады и Мексики, и 10% пошлину на импорт из Китая. Позже пошлины на импорт из Мексики и Канады были приостановлены после достижения соглашений о безопасности границ.

Кроме того, Дональд Трамп ввел 25% пошлины на импорт стали и алюминия для всех стран.

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