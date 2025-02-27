Стало відомо, про що Дональд Трамп говоритиме з Кіром Стармером

У США заявили, що хочуть рівноправної торгівлі з Великою Британією.

Фото: bbc.co.uk

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Питання торгівлі стане частиною сьогоднішніх переговорів президента США Дональдом Трампом із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Про це заявив високопоставлений американський урядовець, пише Sky.

За його словами, США хочуть «взаємної, рівноправної торгівлі» з Великою Британією.

Раніше Трамп заявляв, що «дуже скоро» запровадить 25-відсоткові мита на товари ЄС.

Нагадаємо, цього місяця США запровадили 25% мита на товари, що імпортуються з Канади та Мексики, та 10% мито на імпорт з Китаю. Пізніше мита на імпорт із Мексики та Канади були призупинені після досягнення угод про безпеку кордонів.

Крім того, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію без винятків для жодної країни.

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