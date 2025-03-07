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Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о статусе временной защиты украинцев в США

08:07, 7 марта 2025
«Мы не хотим никого обидеть, но я рассматриваю это», – отметил Трамп о возможности отмены временного статуса для украинских беженцев в США.
Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о статусе временной защиты украинцев в США
Фото: ukrinform
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Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение относительно дальнейшего пребывания 240 тысяч украинских беженцев в стране. Об этом сообщает Sky News.

«Мы не хотим никого обидеть. Мы определенно не хотим их обидеть, но я рассматриваю это. Есть некоторые люди, которые считают, что это уместно, и некоторые, которые так не думают», - сказал Трамп, комментируя возможность отмены временного правового статуса для украинцев.

Кроме того, американский лидер анонсировал визит в Саудовскую Аравию, который планирует осуществить в течение ближайших полутора месяцев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в понедельник посетит Саудовскую Аравию, после чего покинет страну, а его команда проведет встречу с американской делегацией.

Специальный посланник США по вопросам Украины Стив Уиткофф также подтвердил, что переговоры между США и Украиной состоятся в Саудовской Аравии.

Ранее Reuters опубликовал фейк о депортации 240 тысяч украинских граждан - Белый дом.

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США Дональд Трамп беженец

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