Трамп заявив, що найближчим часом ухвалить рішення про статус тимчасового захисту українців у США

«Ми не хочемо нікого образити, але я розглядаю це», – зазначив Трамп про можливість скасування тимчасового статусу для українських біженців у США.

Фото: ukrinform

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Президент США Дональд Трамп заявив, що незабаром ухвалить рішення щодо подальшого перебування 240 тисяч українських біженців у країні. Про це повідомляє Sky News.

«Ми не хочемо нікого образити. Ми безумовно не хочемо їх образити, але я розглядаю це. Є деякі люди, які вважають, що це доречно, і деякі, які так не думають», – сказав Трамп, коментуючи можливість скасування тимчасового правового статусу для українців.

Крім того, американський лідер анонсував візит до Саудівської Аравії, який планує здійснити протягом найближчих півтора місяця.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у понеділок відвідає Саудівську Аравію, після чого залишить країну, а його команда проведе зустріч з американською делегацією.

Спеціальний посланник США з питань України Стів Віткофф також підтвердив, що перемовини між США та Україною відбудуться у Саудівській Аравії.

Раніше Reuters опублікував фейк про депортацію 240 тисяч українських громадян – Білий дім.

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