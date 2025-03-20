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Польша потратила миллионы на Starlink для Украины — раскрыты детали финансирования

17:35, 20 марта 2025
Также стало известно, во сколько обойдется спутниковая связь Starlink для Украины до конца года.
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Польша раскрыла расходы на спутниковый интернет Starlink для Украины. Об этом сообщает PAP со ссылкой на данные Министерства цифровизации Польши.

В частности, в период с 2022 по 2024 год Польша потратила почти 323 млн злотых (около 83,3 млн долларов) на более чем 24 500 терминалов Starlink и их подписку для Украины.

В 2025 году ожидается, что стоимость подписки превысит 77 миллионов злотых.

Терминалы, приобретенные до 2023 года, обошлись в 28,7 млн злотых, а закупленные в 2024 году (5 тыс. единиц) – около 9 млн. Подписка охватывает более 24 тыс. терминалов Starlink и 5 150 терминалов, предоставленных другими компаниями.

Согласно договорам, ежемесячная стоимость одной подписки составляет 528,90 злотых брутто для стандартной услуги и 1 383,75 злотых брутто для специальной подписки.

Согласно предоставленному прогнозу, в период с января по сентябрь 2025 года министерство потратит более 77,8 млн злотых на подписку Starlink в Украине и 295 060 злотых на терминалы в Польше.

Оприлюдненные данные также показывают, что для польских нужд было закуплено около тысячи терминалов Starlink.

«Все расходы покрываются из Фонда помощи, созданного на основании закона о поддержке граждан Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны», – подчеркнули в министерстве.

Там добавили, что абонентская плата за Starlink оплачивается из государственного бюджета. В Министерстве цифровизации уточнили, что Польша финансирует только «фактически активированные» услуги, о которых украинская сторона сообщает в каждом конкретном случае по запросу.

Накануне Илон Маск заверил, что терминалы Starlink никогда не будут выключены в Украине.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что «никто не угрожал отключить Украину от Starlink». 

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша расторгнет контракт со Starlink, если Илон Маск отключит терминалы для Украины.

Ранее  Илон Маск опроверг информацию агентства Reuters, что США могут ограничить доступ к системе спутникового интернета Starlink, если Украина не подпишет соглашение о полезных ископаемых.

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Польша Украина

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