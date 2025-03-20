Польща витратила мільйони на Starlink для України — розкрито деталі фінансування

Також стало відомо, у скільки обійдеться супутниковий зв’язок Starlink для України до кінця року.

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Польща розкрила витрати на супутниковий інтернет Starlink для України. Про це повідомляє PAP з посиланням на дані Міністерства цифровізації Польщі.

Зокрема, у період з 2022 по 2024 рік Польща витратила майже 323 млн злотих (близько 83,3 млн доларів) на понад 24 500 терміналів Starlink та їхню передплату для України.

У 2025 році очікується, що вартість передплати становитиме понад 77 мільйонів злотих.

Термінали, придбані до 2023 року, коштували 28,7 млн злотих, а придбані у 2024 році (5 тис.) – близько 9 млн. Підписка охоплює понад 24 тис. терміналів Starlink та 5 150 терміналів, наданих іншими компаніями.

Відповідно до договорів, щомісячна вартість однієї підписки становить 528,90 злотих брутто для стандартної послуги та 1 383,75 злотих брутто для спеціальної підписки.

Згідно з наданим прогнозом, у період з січня по вересень 2025 року міністерство витратить понад 77,8 мільйона злотих на підписку Starlink в Україні та 295 060 злотих на терміналах у Польщі.

Оприлюднені дані також демонструють, що для польських потреб було придбано близько тисячі Starlink.

«Усі витрати були понесені з Фонду допомоги, створеного на підставі закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни», – підкреслили в міністерстві.

Там додали, що абонентська плата за Starlink оплачується з державного бюджету. У Міністерстві цифровізації підкреслили, що Польща оплачує лише «фактично активовані» послуги, про які щоразу повідомляє українська сторона, відповідно до запиту.

Напередодні Ілон Маск запевнив, що термінали Starlink ніколи не вимкнуть в Україні.

Як повідомлялося, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «ніхто не погрожував відключити Україну від Starlink».

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща розірве контракт зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України.

Раніше Ілон Маск спростував інформацію агентства Reuters, що США можуть обмежити доступ до системи супутникового інтернету Starlink, якщо Україна не підпише угоду про корисні копалини.

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