Финляндия запретила россиянам покупать недвижимость в стране

Финский парламент принял закон, запрещающий покупку недвижимости россиянами из-за рисков безопасности.

Фото: censor.net

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Финский парламент единогласно одобрил законопроект, который запрещает гражданам России покупать недвижимость на территории Финляндии. Это решение было принято в ответ на рост угроз безопасности со стороны России. Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен прокомментировал это решение, подчеркнув важность укрепления национальной безопасности и добавив, что оно посылает четкий сигнал о намерении страны не позволять дестабилизировать ситуацию внутри.

Ранее Министерство обороны Финляндии уже блокировало сделки с недвижимостью с участием граждан России из-за потенциальных рисков для безопасности. В декабре 2024 года были заблокированы продажи некоторых объектов недвижимости в Парайнене и Кокемяки.

Сейчас правительство готовит постановление, которое определит перечень стран, представляющих угрозу для национальной безопасности. Также разрабатываются законодательные изменения, которые позволят вмешиваться в вопросы собственности, приобретенной до принятия нового закона.

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