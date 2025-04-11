Фінляндія заборонила росіянам купувати нерухомість в країні

Фінський парламент прийняв закон, що забороняє купівлю нерухомості росіянами через безпекові ризики.

Фото: censor.net

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Фінський парламент одностайно схвалив законопроект, який забороняє громадянам Росії купувати нерухомість на території Фінляндії. Це рішення було ухвалене у відповідь на зростання безпекових загроз з боку Росії. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен прокоментував це рішення, підкресливши важливість зміцнення національної безпеки та додавши, що воно надсилає чіткий сигнал про намір країни не дозволяти дестабілізувати ситуацію всередині.

Раніше Міністерство оборони Фінляндії вже блокувало угоди з нерухомістю за участю громадян Росії через потенційні ризики для безпеки. У грудні 2024 року були заблоковані продажі деяких об’єктів нерухомості в Парайнені та Кокемякі.

Зараз уряд готує постанову, яка визначить перелік країн, що становлять загрозу для національної безпеки. Також розробляються законодавчі зміни, що дозволять втручатися у питання власності, придбаної до ухвалення нового закону.

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