Глобальные торговые войны могу стоить Британии трети роста – МВФ

По данным МВФ, Британия может стать одной из наиболее пострадавших стран в случае торговой войны

Фото: Getty Images

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Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что экономика Великобритании рискует понести значительные потери в случае обострения глобального торгового напряжения. На фоне возможного конфликта и растущей инфляции фонд снизил прогноз экономического роста страны на треть. Об этом пишет Sky News.

В своем обзоре МВФ обращает внимание на высокий уровень политической неопределенности в мире. Организация отмечает, что даже если США согласятся на постепенное снижение тарифов, темпы роста мировой экономики все равно замедлятся.

Фонд также повторил предупреждение об уязвимости финансовой системы. По оценкам экспертов, биржевые индексы могут снова обвалиться - потенциально сильнее, чем после введения так называемых пошлин «Дня освобождения» администрацией Дональда Трампа. Тогда рынки США и Великобритании подверглись одному из худших однодневных падений со времен пандемии COVID-19.

Заявление прозвучало накануне весенней встречи МВФ в Вашингтоне, где министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз планирует обсудить экономическую политику с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Ривз намерена убедить США отменить базовый тариф в 10%, который сейчас применяется ко всем британским товарам. Кроме того, Лондон настаивает на снятии дополнительных пошлин в 25% на экспорт стали, алюминия и автомобилей.

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