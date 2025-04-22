Глобальні торговельні війни можу коштувати Британії третини зростання — МВФ

За даними МВФ, Британія може стати однією з найбільш постраждалих країн у разі торговельної війни.

Фото: Getty Images

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) попередив, що економіка Великої Британії ризикує зазнати значних втрат у разі загострення глобальної торговельної напруги. На тлі можливого конфлікту та зростаючої інфляції фонд знизив прогноз економічного зростання країни на третину. Про це пише Sky News.

У своєму огляді МВФ звертає увагу на високий рівень політичної невизначеності у світі. Організація зазначає, що навіть якщо США погодяться на поступове зниження тарифів, темпи зростання світової економіки все одно сповільняться.

Фонд також повторив попередження про вразливість фінансової системи. За оцінками експертів, біржові індекси можуть знову обвалитися — потенційно сильніше, ніж після запровадження так званих мит «Дня визволення» адміністрацією Дональда Трампа. Тоді ринки США та Британії зазнали одного з найгірших одноденних падінь з часів пандемії COVID-19.

Заява пролунала напередодні весняної зустрічі МВФ у Вашингтоні, де міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз планує обговорити економічну політику з американським колегою Скоттом Бессентом.

Рівз має намір переконати США скасувати базовий тариф у 10%, який наразі застосовується до всіх британських товарів. Крім того, Лондон наполягає на знятті додаткових мит у 25% на експорт сталі, алюмінію та автомобілів.

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