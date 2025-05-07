В Финляндии разбился боевой самолет

В Финляндии разбился истребитель F/A-18 Hornet, пилот спасся.

Фото: yle.fi

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Вблизи аэропорта города Рованиеми, что на севере Финляндии, потерпел крушение истребитель F/A-18 Hornet. Об этом сообщили Военно-воздушные силы Финляндии в соцсети X.

Инцидент произошел около 10:50 утра. Пилот успел катапультироваться, его местонахождение установлено, информации об угрозе его жизни пока нет. К месту падения самолета были оперативно направлены спасательные службы.

Журналисты телерадиокомпании Yle, которые работали неподалеку, сообщили о густом дыме возле аэропорта, который был виден уже около 11:00. Также в районе Полярного круга наблюдается сильный запах горения.

На фоне происшествия была отменена запланированная на этот день в Рованиеми встреча министров обороны. Причины аварии истребителя сейчас выясняются.

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