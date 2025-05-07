У Фінляндії розбився бойовий літак

У Фінляндії розбився винищувач F/A-18 Hornet, пілот врятувався.

Фото: yle.fi

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поблизу аеропорту міста Рованіємі, що на півночі Фінляндії, зазнав аварії винищувач F/A-18 Hornet. Про це повідомили Військово-повітряні сили Фінляндії у соцмережі X.

Інцидент стався близько 10:50 ранку. Пілот встиг катапультуватися, його місцеперебування встановлено, інформації про загрозу його життю наразі немає. До місця падіння літака були оперативно направлені рятувальні служби.

Журналісти телерадіокомпанії Yle, які працювали неподалік, повідомили про густий дим біля аеропорту, який було видно вже близько 11:00. Також у районі Полярного кола спостерігається сильний запах горіння.

На тлі події було скасовано заплановану на цей день у Рованіємі зустріч міністрів оборони. Причини аварії винищувача наразі з’ясовуються.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.