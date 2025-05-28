Во Франции судят хирурга, который изнасиловал почти 300 детей

74-летний Ле Скуарнек признался в насилии над сотнями детей.

Фото: ZMINA.info

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Во Франции объявят приговор одному из самых масштабных преступников в новейшей истории страны - 74-летнему хирургу Жоэлю Ле Скуарнеку, который признал свою вину в сексуальном насилии или изнасиловании почти 300 пациентов, большинство из которых - дети. Дело называют «атомной бомбой педофилии», а пострадавшие и правозащитники отмечают системные провалы, которые позволили преступнику десятилетиями избегать ответственности. Об этом сообщает France24.

Суть дела

Жоэль Ле Скуарнек работал хирургом в больницах западной Франции с 1989 по 2014 год. В ходе следствия он признался в сексуальном насилии или изнасиловании 299 пациентов, из которых 256 были младше 15 лет. Преступления происходили во время пребывания детей в наркозе или сразу после операций. Врач вел подробные записи: имена, возраст, адреса жертв, описание насилия - в дневнике, где сам себя называл «большим извращенцем» и «педофилом».

Позиции сторон

Прокурор Стефан Келленбергер требует для Ле Скуарнека максимальный срок - 20 лет заключения - с последующим принудительным пребыванием в медицинском учреждении под наблюдением.

Защита пыталась представить признание вины как смягчающее обстоятельство. Адвокат Максим Тессие просил учесть «исключительный характер» признания, которое прозвучало в марте. Сам обвиняемый заявил: «Я не прошу суд о снисхождении. Просто позвольте мне стать лучшим человеком».

Более 60 адвокатов представляют интересы пострадавших. Потерпевшие сомневаются в искренности покаяния преступника. «Ты - самый ужасный массовый педофил, который когда-либо жил», - заявил адвокат Томас Делаби. Другие адвокаты обвинили хирурга в механическом, неискреннем покаянии, повторявшемся «слово в слово».

Что решил суд

Приговор по делу провозгласит председательствующая судья Од Бюреси в городе Ванн в регионе Бретань. По французскому законодательству, сроки за многочисленные преступления не суммируются, поэтому прокуратура требует максимальное наказание в пределах дозволенного - 20 лет.

Ле Скуарнек уже отбывает 15-летний срок, полученный в 2020 году за изнасилование четырех детей, включая двух племянниц.

В то же время прокуратура продолжает расследование еще двух дел, которые могут выявить новые преступления или жертв.

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