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У Франції судять хірурга, який зґвалтував майже 300 дітей

13:36, 28 травня 2025
74-річний Ле Скуарнек зізнався у насильстві над сотнями дітей.
У Франції судять хірурга, який зґвалтував майже 300 дітей
Фото: ZMINA.info
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У Франції оголосять вирок одному з наймасштабніших злочинців у новітній історії країни — 74-річному хірургу Жоелю Ле Скуарнеку, який визнав свою провину у сексуальному насильстві або зґвалтуванні майже 300 пацієнтів, більшість із яких — діти. Справу називають «атомною бомбою педофілії», а постраждалі та правозахисники наголошують на системних провалах, які дозволили злочинцю десятиліттями уникати відповідальності. Про це повідомляє France24.

Суть справи

Жоель Ле Скуарнек працював хірургом у лікарнях західної Франції з 1989 по 2014 рік. У ході слідства він зізнався у сексуальному насильстві або зґвалтуванні 299 пацієнтів, із яких 256 були молодшими за 15 років. Злочини відбувалися під час перебування дітей у наркозі або відразу після операцій. Лікар вів докладні записи: імена, вік, адреси жертв, опис насильства — у щоденнику, де сам себе називав «великим збоченцем» та «педофілом».

Позиції сторін

Прокурор Стефан Келленбергер вимагає для Ле Скуарнека максимальний термін — 20 років ув’язнення — із подальшим примусовим перебуванням у медичному закладі під наглядом.

Захист намагався представити визнання провини як пом’якшувальну обставину. Адвокат Максім Тессіє просив врахувати «винятковий характер» зізнання, яке прозвучало в березні. Сам обвинувачений заявив: «Я не прошу суд про поблажливість. Просто дозвольте мені стати кращою людиною».

Понад 60 адвокатів представляють інтереси постраждалих. Потерпілі сумніваються у щирості покаяння злочинця. «Ти — найжахливіший масовий педофіл, який коли-небудь жив», — заявив адвокат Томас Делабі. Інші адвокати звинуватили хірурга в механічному, нещирому покаянні, що повторювалося «слово в слово».

Що вирішив суд

Вирок у справі проголосить головуюча суддя Од Бюресі в місті Ванн у регіоні Бретань. За французьким законодавством, терміни за численні злочини не сумуються, тому прокуратура вимагає максимальне покарання в межах дозволеного — 20 років.

Ле Скуарнек уже відбуває 15-річний термін, отриманий у 2020 році за зґвалтування чотирьох дітей, включно з двома племінницями.

Водночас прокуратура продовжує розслідування ще двох справ, які можуть виявити нові злочини або жертв.

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суд діти Франція

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