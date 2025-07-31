Еврофинансирование, обыски и конфликт интересов – премьер Литвы Палуцкас подал в отставку

Премьер Литвы уходит в отставку на фоне скандала с семейным бизнесом.

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Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что премьер-министр Гинтаутас Палуцкас объявил о своей отставке. Об этом пишет литовское издание LRT.

Отставка Палуцкаса произошла на фоне скандала, связанного с обыском, проведенным сотрудниками Службы по расследованию финансовых преступлений в компании Dankora, которая принадлежит жене брата премьер-министра. Отмечается, что эта компания получала европейское финансирование и закупала аккумуляторные системы у фирмы Garnis, которой владеет сам Палуцкас.

«Сегодняшняя новость заключается в том, что Палуцкас позвонил утром и объявил о своей отставке», — заявил президент Науседа.

По его словам, пока «ничего фундаментального не изменилось». Литовская социал-демократическая партия, которая одержала победу на парламентских выборах и имеет большинство в Сейме, начнет консультации по формированию новой коалиции. «Литовская социал-демократическая партия, которая выиграла парламентские выборы и имеет большинство в Сейме, начнет консультации по формированию потенциальной коалиции», – отметил президент.

Науседа подчеркнул, что не считает решение премьер-министра об отставке запоздалым. «Я дал ему время обдумать все как человеку и оценить все обстоятельства. Считаю, что он принял правильное решение и воспользовался этой возможностью. Я приветствую его решение», — подчеркнул он.

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