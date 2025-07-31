Єврофінансування, обшуки й конфлікт інтересів – прем’єр Литви Палуцкас подав у відставку

Прем’єр Литви йде у відставку на тлі скандалу з родинним бізнесом.

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Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що прем’єр-міністр Гінтаутас Палуцкас оголосив про свою відставку. Про це пише литовське видання LRT.

Відставка Палуцкаса сталася на тлі скандалу, пов’язаного з обшуком, проведеним співробітниками Служби з розслідування фінансових злочинів у компанії Dankora, яка належить дружині брата прем’єр-міністра. Зазначається, що ця компанія отримувала європейське фінансування та закуповувала акумуляторні системи у фірми Garnis, якою володіє сам Палуцкас.

«Сьогоднішня новина полягає в тому, що Палуцкас зателефонував зранку й оголосив про свою відставку», – заявив президент Науседа.

За його словами, наразі «нічого фундаментального не змінилося». Литовська соціал-демократична партія, яка здобула перемогу на парламентських виборах і має більшість у Сеймі, розпочне консультації щодо формування нової коаліції. «Литовська соціал-демократична партія, яка виграла парламентські вибори й має більшість у Сеймі, почне консультації щодо формування потенційної коаліції», – зазначив президент.

Науседа підкреслив, що не вважає рішення прем’єр-міністра про відставку запізнілим. «Я дав йому час обдумати все як людині й оцінити всі обставини. Вважаю, що він ухвалив правильне рішення і скористався цією можливістю. Я вітаю його рішення», – наголосив він.

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