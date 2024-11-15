Процедуру продажи арестованных активов предлагают проводить на конкурентных началах

В Верховной Раде Украины зарегистрирован доработанный законопроект 11139 о внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности управления государственным имуществом, совершенствовании процедур защиты прав кредиторов, механизме реализации арестованного имущества и приближении правовых стандартов в Украине к европейским стандартам.
«Мы провели тщательный анализ, учли все критические замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины и центральных органов исполнительной власти и представили документ на рассмотрение Комитета по экономическому развитию, - отмечает заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан.
Отмечается, что этот законопроект – это важный шаг для усиления экономического потенциала государственных предприятий, ограниченных действием моратория на продажу активов. Ключевые положения законопроекта:
На заседании Комитета было принято решение внести на рассмотрение Парламента подготовленный на повторное первое чтение указанный законопроект и рекомендовать принять его за основу.
Ранее сообщалось, что АРМА разработало законопроект о планировании ареста активов.
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