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Процедуру продажи арестованных активов предлагают проводить на конкурентных началах

17:49, 15 ноября 2024
В парламенте зарегистрировали законопроект о повышении эффективности управления государственным имуществом.
Процедуру продажи арестованных активов предлагают проводить на конкурентных началах
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован доработанный законопроект 11139 о внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности управления государственным имуществом, совершенствовании процедур защиты прав кредиторов, механизме реализации арестованного имущества и приближении правовых стандартов в Украине к европейским стандартам. 

«Мы провели тщательный анализ, учли все критические замечания Главного научно-экспертного управления Верховной Рады Украины и центральных органов исполнительной власти и представили документ на рассмотрение Комитета по экономическому развитию, - отмечает заместитель председателя Комитета Алексей Мовчан.

Отмечается, что этот законопроект – это важный шаг для усиления экономического потенциала государственных предприятий, ограниченных действием моратория на продажу активов. Ключевые положения законопроекта:

  1. Расширение моратория. Законопроект предусматривает, что действие моратория на принудительную реализацию имущества будет распространено на хозяйственные общества, где государство владеет более 50% доли, а не 25%+, как это сейчас. И он продлится три года с момента вступления закона в силу.
  2. Прозрачность продаж арестованного имущества. Предлагается реализовывать его через двухуровневую электронную торговую систему Prozorro.Продажи. Это позволит разделить функции организаторов, операторов и хранителей и обеспечит полную прозрачность торгов.
  3. Процедура продажи арестованных активов будет проводиться на конкурентной основе, а порядок торгов будет определять Кабинет Министров Украины по представлению профильного министерства. Это будет стимулировать честный рынок и привлечение инвестиций.

На заседании Комитета было принято решение внести на рассмотрение Парламента подготовленный на повторное первое чтение указанный законопроект и рекомендовать принять его за основу.

Ранее сообщалось, что АРМА разработало законопроект о планировании ареста активов.

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Верховная Рада Украины

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