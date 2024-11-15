Процедуру продажу арештованих активів пропонують проводити на конкурентних засадах

У Верховній Раді України зареєстровано доопрацьований законопроект 11139 про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності управління державним майном, вдосконалення процедур захисту прав кредиторів, механізму реалізації арештованого майна та наближення правових стандартів в Україні до європейських стандартів.
«Ми провели ретельний аналіз, врахували всі критичні зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади і представили документ на розгляд Комітету з питань економічного розвитку, - зазначає заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.
Зазначається, що цей законопроект – це важливий крок для посилення економічного потенціалу державних підприємств, які наразі обмежені дією мораторію на продаж активів. Ключові положення законопроекту:
На засіданні Комітету ухвалили рішення внести на розгляд Парламенту підготовлений на повторне перше читання зазначений законопроект та рекомендувати прийняти його за основу.
Раніше ми писали, що АРМА розробило законопроект щодо планування арешту активів.
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