Процедуру продажу арештованих активів пропонують проводити на конкурентних засадах

У парламенті зареєстрували законопроект щодо підвищення ефективності управління державним майном.

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У Верховній Раді України зареєстровано доопрацьований законопроект 11139 про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності управління державним майном, вдосконалення процедур захисту прав кредиторів, механізму реалізації арештованого майна та наближення правових стандартів в Україні до європейських стандартів.

«Ми провели ретельний аналіз, врахували всі критичні зауваження Головного науково-експертного управління Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади і представили документ на розгляд Комітету з питань економічного розвитку, - зазначає заступник Голови Комітету Олексій Мовчан.

Зазначається, що цей законопроект – це важливий крок для посилення економічного потенціалу державних підприємств, які наразі обмежені дією мораторію на продаж активів. Ключові положення законопроекту:

Розширення дії мораторію. Законопроект передбачає, що дію мораторію на примусову реалізацію майна буде поширено на господарські товариства, де держава володіє понад 50% частки, а не 25%+ як це зараз. І він триватиме три роки з моменту набрання законом чинності. Прозорість продажу арештованого майна. Пропонується реалізовувати його через дворівневу електронну торгову систему Prozorro.Продажі. Це дозволить розділити функції організаторів, операторів та зберігача і забезпечить повну прозорість торгів. Процедура продажу арештованих активів буде проводитися на конкурентних засадах, а порядок торгів визначатиме Кабінет Міністрів України за поданням профільного міністерства. Це стимулюватиме чесний ринок та залучення інвестицій.

На засіданні Комітету ухвалили рішення внести на розгляд Парламенту підготовлений на повторне перше читання зазначений законопроект та рекомендувати прийняти його за основу.

Раніше ми писали, що АРМА розробило законопроект щодо планування арешту активів.

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