Изменится список стран, с которыми действуют соглашения об избежании двойного налогообложения: Зеленский подписал закон

Президент подписал закон, обновляющий перечень налоговых соглашений в рамках международной конвенции MLI.

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Президент Владимир Зеленский подписал закон № 4278-IX, который обновляет перечень заявлений и оговорок Украины к Многосторонней конвенции по реализации мер, направленных на противодействие размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (MLI).

Документ направлен на адаптацию национального законодательства к изменениям в международной налоговой среде и укрепление финансовой безопасности Украины.

Отныне действие Конвенции MLI не будет распространяться на соглашения об избежании двойного налогообложения, которые уже были денонсированы Украиной. Среди них — договоры с Беларусью, Кубой, Сирией и РФ. Таким образом, Украина официально исключает государства-агрессоры из числа своих налоговых партнёров.

В то же время Конвенция будет применяться к соглашениям с государствами, являющимися важными экономическими партнёрами Украины. В частности, это Австрия, Дания, Нидерланды, Великобритания, Швейцария, Сингапур, Объединённые Арабские Эмираты, а также новое соглашение с Малайзией.

Расширение действия Конвенции на эти юрисдикции будет способствовать повышению прозрачности, предотвращению злоупотреблений в международном налогообложении и более глубокой интеграции Украины в мировую экономику.

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