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Зміниться перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування: Зеленський підписав закон

19:10, 5 червня 2025
Президент підписав закон, який оновлює перелік податкових угод у межах міжнародної конвенції MLI.
Зміниться перелік країн, з якими діють угоди про уникнення подвійного оподаткування: Зеленський підписав закон
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Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4278-IX, який оновлює перелік заяв і застережень України до Багатосторонньої конвенції щодо виконання заходів, спрямованих на протидію розмиванню податкової бази та виведенню прибутку з-під оподаткування (MLI). 

Документ покликаний адаптувати національне законодавство до змін у міжнародному податковому середовищі та посилити фінансову безпеку України.

Відтепер дія Конвенції MLI не поширюватиметься на угоди про уникнення подвійного оподаткування, які вже були денонсовані Україною. Серед них — договори з Білоруссю, Кубою, Сирією та РФ. Таким чином, Україна офіційно виключає агресорів зі свого переліку податкових партнерів.

Натомість Конвенція діятиме щодо угод з державами, які є важливими економічними партнерами України. Це, зокрема, Австрія, Данія, Нідерланди, Велика Британія, Швейцарія, Сінгапур, Об’єднані Арабські Емірати, а також нова угода з Малайзією.

Розширення дії Конвенції на ці юрисдикції сприятиме підвищенню прозорості, запобіганню зловживанням у сфері міжнародного оподаткування та глибшій інтеграції України в глобальну економіку.

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закон Володимир Зеленський

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