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В Україні ціни на продукти майже на рівні європейських країн, а за деякими позиціями — навіть дорожче, — Нацбанк

18:42, 5 червня 2025
За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, якщо цього року знову буде неврожай, ціни зростатимуть повільніше, бо нестачу українських продуктів компенсують імпортні товари.
В Україні ціни на продукти майже на рівні європейських країн, а за деякими позиціями — навіть дорожче, — Нацбанк
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Вартість продуктів харчування в Україні майже зрівнялася з цінами в країнах Європи, а деякі товари навіть коштують дорожче. Тому, у разі повторення цьогорічного неврожаю, темпи інфляції можуть бути стриманішими, оскільки нестачу вітчизняної агропродукції компенсуватиме імпорт. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Національного банку Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна. 

За його словами, через весняні заморозки Україна вже втратила частину врожаю озимих культур і ранніх плодів та ягід. Водночас у Нацбанку не прогнозують суттєвого впливу цієї ситуації на рівень продовольчої інфляції. Наразі оновлені оцінки ще готуються, і новий прогноз буде оприлюднений згодом.

Ніколайчук зазначив, що погодні умови можуть мати більш негативний вплив на цьогорічний урожай зернових та інших агрокультур, ніж очікувалося раніше.

"Водночас, як і раніше, ми вважаємо, що цей вплив буде помірний і навіть якщо реалізується певний негативний сценарій і негативні погодні умови повторяться, як в минулому році, то стримати продовольчу інфляцію нам буде простіше, оскільки ваговим фактором буде імпорт", – сказав заступник голови НБУ.

Він зауважив, що ціни на продукти харчування на внутрішньому ринку вже наблизилися, а за деякими позиціями, навіть перевищують рівень цін у сусідніх країнах.

"Власне, саме через цей фактор ми очікуємо, що повторення минулорічного суттєвого сплеску продовольчої інфляції ми зможемо уникнути", – пояснив Ніколайчук. 

Своєю чергою голова Нацбанку Андрій Пишний підтвердив, що негативний вплив погодних умов на врожаї є ризиком для прогнозу інфляції, проте можливий дефіцит окремих продуктів може замінити імпорт.

"Але водночас є.. у тому числі можливість покриття відповідного дефіциту за рахунок імпорту, якщо така необхідність виникне. Адже у нас подекуди внутрішні ціни вже наблизилися до світових, а за деякими позиціями їх перевищують", – сказав Пишний.

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Нацбанк продукти ціни

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