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В Украине цены на продукты почти на уровне европейских стран, а по некоторым позициям — даже дороже, — Нацбанк

18:42, 5 июня 2025
По словам заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, если в этом году снова будет неурожай, цены будут расти медленнее, потому что нехватку украинских продуктов компенсируют импортные товары.
В Украине цены на продукты почти на уровне европейских стран, а по некоторым позициям — даже дороже, — Нацбанк
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Стоимость продуктов питания в Украине почти сравнялась с ценами в странах Европы, а некоторые товары даже стоят дороже. Поэтому, в случае повторения неурожая в этом году, темпы инфляции могут быть более сдержанными, поскольку нехватку отечественной агропродукции будет компенсировать импорт. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчукпередает Интерфакс-Украина.

По его словам, из-за весенних заморозков Украина уже потеряла часть урожая озимых культур и ранних фруктов и ягод. В то же время в Нацбанке не прогнозируют существенного влияния этой ситуации на уровень продовольственной инфляции. На данный момент обновлённые оценки ещё готовятся, и новый прогноз будет обнародован позже.

Николайчук отметил, что погодные условия могут оказать более негативное влияние на урожай зерновых и других агрокультур в этом году, чем предполагалось ранее.

"В то же время, как и прежде, мы считаем, что это влияние будет умеренным, и даже если реализуется определённый негативный сценарий и неблагоприятные погодные условия повторятся, как в прошлом году, то сдержать продовольственную инфляцию нам будет проще, поскольку весомым фактором будет импорт", – сказал заместитель главы НБУ.

Он отметил, что цены на продукты питания на внутреннем рынке уже приблизились, а по некоторым позициям даже превысили уровень цен в соседних странах.

"Собственно, именно по этой причине мы ожидаем, что повторения прошлогоднего значительного всплеска продовольственной инфляции удастся избежать", – объяснил Николайчук. 

В свою очередь, глава Нацбанка Андрей Пышный подтвердил, что негативное влияние погодных условий на урожаи является риском для прогноза инфляции, однако возможный дефицит отдельных продуктов может быть восполнен за счёт импорта.

"Но в то же время есть… в том числе возможность покрытия соответствующего дефицита за счёт импорта, если такая необходимость возникнет. Ведь у нас в некоторых случаях внутренние цены уже приблизились к мировым, а по некоторым позициям их превышают", – сказал Пышный.

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Нацбанк продукты цены

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