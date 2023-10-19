Украину всколыхнула волна самоубийств среди подростков: как распознать опасность

Родителям назвали топ-5 красных флажков.

Как сообщалось ранее, в Киеве произошел шестой детский суицид за последние несколько недель.

Национальная социальная сервисная служба Украины объяснила, как распознать опасность и помочь ребенку.

В ведомстве отмечают, что взрослые часто начинают активно проверять социальные сети своих детей.

«Однако это следует делать с учетом их личной конфиденциальности, подписываясь на их страницы публично, чтобы не нарушать их доверие и личное пространство.

Важно помнить, что даже малейшие изменения в эмоциональном состоянии подростков могут быть замечены вовремя, и им может быть оказана необходимая поддержка. Собрали перечень тревожных «красных флажков», которые не стоит игнорировать, и советы безвредного вмешательства для взрослых.

Будьте внимательны к своим родным, создавайте гармоничное живое общение, задавайте открытые вопросы, чтобы вместе находить ответы, и помните – лучшее, что вы можете подарить своим детям – это любовь и поддержка в жизни», - говорится в сообщении.

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