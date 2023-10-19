Україну сколихнула хвиля самогубств серед підлітків: як розпізнати небезпеку

Батькам назвали топ-5 червоних прапорців.

Як раніше повідомлялося, у Києві стався шостий дитячий суїцид за останні кілька тижнів.

Національна соціальна сервісна служба України пояснила, як розпізнати небезпеку та як допомогти дитині.

У відомстві зазначають, що дорослі часто починають активно перевіряти соціальні мережі своїх дітей.

«Проте, це слід робити з урахуванням їхньої особистої приватності, підписуючись на їхні сторінки публічно, щоб не порушувати їхні довіру та особистий простір.

Важливо пам’ятати, що навіть найменші зміни в емоційному стані підлітків можуть бути вчасно помічені, і їм може бути надана необхідна підтримка. Тож зібрали перелік тривожних «червоних прапорців», які не варто ігнорувати, та поради нешкідливого втручання для дорослих.

Будьте уважними до своїх рідних, створюйте гармонійне живе спілкування, ставте відкриті запитання, щоб разом знаходити відповіді, та пам’ятайте – найкраще, що ви можете подарувати своїм дітям – це любов та підтримка в житті», - сказано у повідомленні.

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