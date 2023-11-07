Может ли любой мастер производить замену газового оборудования: ответ Киевгаза

Часто украинцы меняют старый котел или газовую плиту, которые вышли из строя, самостоятельно или же нанимают человека из объявлений. Но может ли любой мастер производить замену газового оборудования – ответ дает Киевгаз.
«Нет. Проводить работы по замене газового оборудования могут исключительно организации, имеющие соответствующие разрешения. Это может быть как АО «Киевгаз», так и другая компания. Список таких организаций доступен по ссылкам здесь и здесь», - говорится в сообщении.
Также в Киевгазе добавляют, если мастер представляет такую компанию и может предоставить разрешительные документы – он имеет право производить замену вашей плиты, колонки или котла.
«Но только в порядке, предусмотренном законодательством (то есть без самовольного вмешательства в работу внутридомовых систем газоснабжения и с соблюдением требований безопасности)», - говорится в сообщении.
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