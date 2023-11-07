Может ли любой мастер производить замену газового оборудования: ответ Киевгаза

В Киевгазе сообщили, что проводить работы по замене газового оборудования могут исключительно организации, имеющие соответствующие разрешения.

Часто украинцы меняют старый котел или газовую плиту, которые вышли из строя, самостоятельно или же нанимают человека из объявлений. Но может ли любой мастер производить замену газового оборудования – ответ дает Киевгаз.

«Нет. Проводить работы по замене газового оборудования могут исключительно организации, имеющие соответствующие разрешения. Это может быть как АО «Киевгаз», так и другая компания. Список таких организаций доступен по ссылкам здесь и здесь», - говорится в сообщении.

Также в Киевгазе добавляют, если мастер представляет такую компанию и может предоставить разрешительные документы – он имеет право производить замену вашей плиты, колонки или котла.

«Но только в порядке, предусмотренном законодательством (то есть без самовольного вмешательства в работу внутридомовых систем газоснабжения и с соблюдением требований безопасности)», - говорится в сообщении.

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