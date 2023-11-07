Чи може будь-який майстер проводити заміну газового обладнання: відповідь Київгазу

У Київгазі повідомили, що проводити роботи із заміни газового обладнання можуть виключно організації, які мають відповідні дозволи.

Часто українці міняють старий котел чи газову плиту, які вийшли з ладу, самотужки або ж наймають людину з оголошень. Але чи може будь-який майстер проводити заміну газового обладнання – відповідь дає Київгаз.

«Ні. Проводити роботи із заміни газового обладнання можуть виключно організації, які мають відповідні дозволи. Це може бути як АТ «КИЇВГАЗ», так й інша компанія. Перелік таких організацій доступний за посиланнями тут та тут», - сказано у повідомленні.

Також у Київгазі додають, якщо майстер представляє таку компанію та може надати дозвільні документи – він має право здійснювати заміну вашої плити, колонки чи котла.

«Але лише у порядку, передбаченому законодавством (тобто без самовільного втручання у роботу внутрішньобудинкових систем газопостачання та з дотриманням вимог безпеки)», - йдеться у повідомленні.

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