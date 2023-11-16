Spotify с помощью искусственного интеллекта будет рекомендовать пользователям подкасты и аудиокниги

Spotify использует большие языковые модели Google, чтобы предлагать пользователям индивидуальные рекомендации подкастов и аудиокниг.

Стриминговый сервис Spotify использует большие языковые модели (LLM) Google, чтобы предлагать пользователям индивидуальные рекомендации подкастов и аудиокниг. Об этом сообщает Reuters.

Так, Google имеет несколько LLM, среди которых Med-PaLM 2, Codey и Imagen, которые учатся на тексте, кодах, изображениях, аудио и видео.

Десять лет назад Spotify уже использовал искусственный интеллект, чтобы одним из первых предложить алгоритмы музыкальных рекомендаций для пользователей.

Ранее мы писали, что Google разработала метеорологическую ШИ-модель GraphCast.

Также YouTube будет отмечать реалистический контент, созданный искусственным интеллектом.

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