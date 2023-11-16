Spotify за допомогою штучного інтелекту рекомендуватиме користувачам подкасти та аудіокниги

Spotify використає великі мовні моделі Google, щоб пропонувати користувачам індивідуальні рекомендації подкастів та аудіокниг.

Стримінговий сервіс Spotify використає великі мовні моделі (LLM) Google, щоб пропонувати користувачам індивідуальні рекомендації подкастів та аудіокниг. Про це повідомляє Reuters.

Так, Google має декілька LLM, серед яких Med-PaLM 2, Codey та Imagen, які навчаються на тексті, кодах, зображеннях, аудіо та відео.

Десять років тому Spotify вже застосовував штучний інтелект, аби одним із перших запропонувати алгоритми музичних рекомендацій для користувачів.

Раніше ми писали, що Google розробив метеорологічну ШІ-модель GraphCast.

Також YouTube помічатиме реалістичний контент, створений штучним інтелектом.

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