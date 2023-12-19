Какие социальные выплаты предусмотрены для одиноких родителей: разъяснение

Получить выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства или через портал Дія.

Фото: 24tv.ua

Министерство социальной политики напомнило, какие социальные выплаты предусмотрены для одиноких родителей. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Объем помощи равен разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека.

Как получить помощь?

Получить такие выплаты можно, обратившись в орган социальной защиты или центр предоставления административных услуг по месту жительства или через портал Дія.

К заявлению следует добавить:

декларацию о доходах и имущественном состоянии семьи;

копию свидетельства рождения ребенка;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о регистрации рождения ребенка с указанием сведений об отце/матери;

справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по запросу органа соцзащиты населения;

в случае смерти одного из родителей – копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей пенсии и государственную социальную помощь;

при усыновлении ребенка – копию решения об усыновлении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.