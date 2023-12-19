Які соціальні виплати передбачені для одиноких батьків: роз’яснення

Отримати виплати можна, звернувшись до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання або через портал Дія.

Фото: 24tv.ua

Міністерство соціальної політики України нагадало, які соціальні виплати передбачені для одиноких батьків. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Обсяг допомоги дорівнює різниці між 100 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї із розрахунку на одну особу.

Як отримати допомогу?

Отримати такі виплати можна, звернувшись до органу соціального захисту або центру надання адміністративних послуг за місцем проживання або через портал Дія.

До заяви треба додати:

декларацію про доходи та майновий стан сім’ї;

копію свідоцтва про народження дитини;

витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про реєстрацію народження дитини з зазначенням відомостей про батька/матір;

довідку про доходи в разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно з законодавством не може бути отримана за запитом органу соцзахисту населення;

в разі смерті одного з батьків – копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей пенсії та державну соціальну допомогу;

у разі усиновлення дитини – копію рішення про усиновлення.

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