3 февраля: какие события сегодня отмечают в мире и Украине

Сегодня отмечают День женщины-врача.

Источник фото: Ani Kolleshi / Unsplash

В субботу, 3 февраля, в Украине и мире празднуют День женщины-врача. В этот день принято поздравлять всех женщин, работающих в медицинской сфере. Праздник установлен в честь первой женщины-врача Элизабет Блэквелл.

Элизабет Блэквелл родилась 3 февраля 1821 года. Она была первой среди женщин, которая получила высшее медицинское образование в Соединенных Штатах Америки.

Она стала первой женщиной, вошедшей в Британский реестр врачей.

В 1868 году она открыла Нью-Йоркский медицинский колледж для медсестер. Также Блэквелл в 1871 году стала соучредителем Национального общества здравоохранения Великобритании и первой женщиной-доктором медицины в современную эпоху.

Элизабет Блэквелл, инициировала движение, которое помогло женщинам получить доступ к образованию и работе в области медицины, где до тех пор доминировали мужчины.

В честь Элизабет Блэквелл в 2016 году был установлен Международный день женщины-врача. Праздник отмечают в день ее рождения – 3 февраля.

В этот день принято чествовать женщин, работающих в области медицины и благодарить их за ежедневный нелегкий труд.

Также 3 февраля отмечают:

Всемирный день свободной любви.

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.

Международный день золотистого ретривера.

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