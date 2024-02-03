3 февраля: какие события сегодня отмечают в мире и Украине

В субботу, 3 февраля, в Украине и мире празднуют День женщины-врача. В этот день принято поздравлять всех женщин, работающих в медицинской сфере. Праздник установлен в честь первой женщины-врача Элизабет Блэквелл.
Элизабет Блэквелл родилась 3 февраля 1821 года. Она была первой среди женщин, которая получила высшее медицинское образование в Соединенных Штатах Америки.
Она стала первой женщиной, вошедшей в Британский реестр врачей.
В 1868 году она открыла Нью-Йоркский медицинский колледж для медсестер. Также Блэквелл в 1871 году стала соучредителем Национального общества здравоохранения Великобритании и первой женщиной-доктором медицины в современную эпоху.
Элизабет Блэквелл, инициировала движение, которое помогло женщинам получить доступ к образованию и работе в области медицины, где до тех пор доминировали мужчины.
В честь Элизабет Блэквелл в 2016 году был установлен Международный день женщины-врача. Праздник отмечают в день ее рождения – 3 февраля.
В этот день принято чествовать женщин, работающих в области медицины и благодарить их за ежедневный нелегкий труд.
Также 3 февраля отмечают:
- Всемирный день свободной любви.
- Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой.
- Международный день золотистого ретривера.
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