3 лютого: які події сьогодні відзначають у світі та Україні

Сьогодні відзначають День жінки-лікаря.

Джерело фото: Ani Kolleshi / Unsplash

У суботу, 3 лютого, в Україні і світі святкують День жінки-лікаря. В цей день прийнято поздоровляти всіх жінок, які працюють у медичній сфері. Свято встановлене на честь першої жінки-лікарки Елізабет Блеквелл.

Елізабет Блеквелл народилася 3 лютого 1821 року. Вона була першою серед жінок отримала вищу медичну освіту в Сполучених Штатах Америки.

Вона стала стала першою жінкою, яка увійшла до Британського реєстру лікарів.

У 1868 році вона відкрила Нью-Йоркський медичний коледж для медсестер. Також Блеквелл у 1871 році стала співзасновницею Національного товариства охорони здоров’я Великої Британії і першою жінкою-доктором медицини в сучасну епоху.

Елізабет Блеквелл, ініціювала рух, який допоміг жінкам отримати доступ до освіти та роботи у галузі медицини, де до того часу домінували чоловіки.

На честь Елізабет Блеквелл у 2016 році був встановлений Міжнародний день жінки-лікаря. Свято відзначають у день її народження – 3 лютого.

В цей день прийнято вшановувати жінок, які працюють у галузі медицини та дякувати їм за щоденну нелегку працю.

Також 3 лютого відзначають:

Всесвітній день вільного кохання.

Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою.

Міжнародний день золотистого ретривера.

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