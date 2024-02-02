Україна отримала нові системи протиповітряної оборони, – Зеленський

В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони, які здатні збити все.

Джерело фото: president.gov.ua

У п’ятницю, 2 лютого, Президент України Володимир Зеленський оголосив про успішне отримання ще двох систем протиповітряної оборони, які здатні ефективно збивати «всі» повітряні цілі противника. У своєму вечірньому зверненні він наголосив, що ця подія стала однією з головних новин для України.

«І головна новина за сьогодні - новина, на яку ми всі давно очікували, заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат - в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Усі подробиці, звичайно, не слід говорити публічно. Але системи - які збивають все», - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що ці нові системи будуть використовуватися українськими військовими для захисту регіонів країни. Водночас він підкреслив, що, хоча обладнання ще недостатнє для повного захисту України, за це «працюють щодня», вдосконалюючи оборонні можливості країни.

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