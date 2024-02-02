Украина получила новые системы противовоздушной обороны, – Зеленский

В Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны, которые способны сбить все.

Источник фото: president.gov.ua

В пятницу, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский объявил об успешном получении еще двух систем противовоздушной обороны, которые способны эффективно сбивать "все" воздушные цели противника. В своем вечернем обращении он отметил, что это событие стало одной из главных новостей для Украины.

"И главная новость за сегодня - новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат - в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует говорить публично. Но системы - которые сбивают все", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что эти новые системы будут использоваться украинскими военными для защиты регионов страны. В то же время он подчеркнул, что, хотя оборудование еще недостаточно для полной защиты Украины, за это "работают ежедневно", совершенствуя оборонные возможности страны.

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