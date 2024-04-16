16 апреля: какой сегодня праздник и главные события

16 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день голоса.

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Во вторник, 16 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

16 апреля в Украине и мире празднуют Всемирный день голоса. Праздник был создан, чтобы подчеркнуть бесценное значение голоса в жизни человека, привлечь внимание к проблемам, связанным со здоровьем.

Также 16 апреля День осведомленности о стрессе. Следует отметить, что стрессовое состояние отрицательно сказывается на общем здоровье человека. Почти все болезни вызваны стрессом. Психологическое напряжение, конечно, нужно нашему организму, чтобы мозг работал качественно, но только в малых дозах. Если же стресс человек испытывает постоянно, то состояние его здоровья значительно ухудшается, а жизнь становится тяжелой.

А еще 16 апреля празднуют День Чарли Чаплина. Именно в этот день 1889 родился легендарный актер черно-белого кино, режиссер Чарли Чаплин. Его все считают трогательным художником, талантливо владеющим актерской игрой, не употребляя при этом слов. Чаплина относят к списку самых успешных комиков, ведь он умел успешно комбинировать юмор и трагизм.

16 апреля Всемирный день точки с запятой. Событие было начато Эми Блеуэлл 2016 года, после того как ее отец покончил жизнь самоубийством. Поэтому девушка решила создать особый проект «Точка с запятой», который помогает людям предотвратить суицид в сложных жизненных ситуациях.

Какой сегодня церковный праздник

16 апреля в церковном календаре — день памяти мучениц Агапии, Ирины и Хионии. Они были тремя сестрами, жившими в III веке в Италии, в окрестностях города Аквилеи. В раннем детстве остались сиротами и воспитывались в любви к Господу. Всем юношам девушки отказывали, ведь хотели посвятить свою жизнь Богу. Узнал о неприступности сестер император и приказал им ехать с ним в Македонию, чтобы там найти невест. Но девушки стояли на своем. Тогда сестер решили казнить. Двое старших сожгли на огне, а младшую застрелил охранник, когда она пыталась скрыться.

Календарь важных событий за 16 апреля:

1178 г. до н. е. — полное солнечное затмение, по подсчетам ученых Одиссей возвращается в Итаку после 20-летнего похода с Троянской войны;

73 год — римляне захватывают иудейскую крепость Масада;

1346 год — Стефан Душан провозглашает основание Сербской империи;

1574 год – первое документальное упоминание о вертепе на украинских землях, записанное в Заславскую замковую книгу;

1632 год — основывают Киево-Могилянскую академию;

1705 год — английская королева Анна посвящает Исаака Ньютона в рыцари – это первое в английской истории звание рыцаря, пожалованное за научные заслуги;

1848 год — император Фердинанд I подписывает патент «О сносе всякой роботизны и других подданских повинностей в Галичине», которым раньше в империи отменяет барщину;

1871 год — принимают конституцию Германской империи, действовавшую до 1919 года;

1912 год — англичанка Гарриет Квимби становится первой женщиной, перелетевшей Ла-Манш самолетом;

1936 год — во Львове начинаются массовые политические выступления рабочих города против правительства Польши;

2000 год — на референдуме большинство жителей Украины поддерживают идею сокращения общего количества народных депутатов Украины от 450 до 300, лишение их неприкосновенности и право президента на роспуск парламента;

2003 год — подписывают Афинский договор, согласно которому 10 новых стран становятся членами ЕС: Мальта, Кипр, Словения, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия (вступил в силу 1 мая 2004 года).

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