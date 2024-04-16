16 квітня: яке сьогодні свято та головні події

16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу.

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У вівторок, 16 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

16 квітня в Україні і світі святкують Всесвітній день голосу. Свято було створене, щоб підкреслити безцінне значення голосу в житті людини, привернути увагу до тих проблем, які пов'язані зі здоров'ям.

Також 16 квітня День обізнаності про стрес. Варто зазначити, що стресовий стан негативно позначається на загальному здоров'ї людини. Майже всі хвороби викликані стресом. Психологічна напруженість, звичайно, потрібна нашому організму, щоб мозок працював якісно, але лише в малих дозах. Якщо ж стрес людина відчуває постійно, то стан її здоров'я значно погіршується, а життя стає важким.

А ще 16 квітня святкують День Чарлі Чапліна. Саме цього дня 1889 року народився легендарний актор чорно-білого кіно, режисер Чарлі Чаплін. Його всі вважають зворушливим митцем, який талановито володів акторською грою, не вживаючи водночас слів. Чапліна заносять до переліку найуспішніших коміків, адже він умів успішно комбінувати гумор та трагізм.

16 квітня Всесвітній день крапки з комою. Подія була започаткована Емі Блеуел 2016 року, після того як її батько вкоротив собі віку. Тому дівчина вирішила створити особливий проєкт «Крапка з комою», який допомагає людям запобігти суїциду в складних життєвих ситуаціях.

Яке сьогодні церковне свято

16 квітня в церковному календарі – день пам’яті мучениць Агапії, Ірини та Хіонії. Вони були трьома сестрами, які жили в III столітті в Італії, на околицях міста Аквілеї. В ранньому дитинстві залишилися сиротами і виховувалися у любові до Господа. Всім юнакам дівчата відмовляли, адже хотіли присвятити своє життя Богу. Дізнався про неприступність сестер імператор і наказав їм їхати з ним до Македонії, щоб там знайти наречених. Та дівчата стояли на своєму. Тоді сестер вирішили стратити. Двох старших спалили на вогні, а молодшу застрелив охоронець, коли вона намагалася втекти.

Календар важливих подій за 16 квітня:

1178 рік до н. е. — повне сонячне затемнення, за підрахунками вчених Одіссей повертається на Ітаку після 20-річного походу з Троянської війни;

73 рік — римляни захоплюють юдейську фортецю Масада;

1346 рік — Стефан Душан проголошує заснування Сербської імперії;

1574 рік — перша документальна згадка про вертеп на українських землях, записана до Заславської замкової книги;

1632 рік — засновують Києво-Могилянську академію;

1705 рік — англійська королева Анна посвячує Ісаака Ньютона у лицарі — це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги;

1848 рік — цісар Фердинанд I підписує патент «Про знесення всякої роботизни й інших підданських повинностей у Галичині», яким найраніше в імперії скасовує панщину;

1871 рік — ухвалюють конституцію Німецької імперії, що діяла до 1919 року;

1912 рік — англійка Гаррієт Квімбі стає першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком;

1936 рік — у Львові розпочинаються масові політичні виступи робітників міста проти уряду Польщі;

2000 рік — на референдумі більшість жителів України підтримують ідею скорочення загальної кількості народних депутатів України від 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту;

2003 рік — підписують Афінський договір, за яким 10 нових країн стають членами ЄС: Мальта, Кіпр, Словенія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Чехія, Словаччина і Угорщина (набрав чинності 1 травня 2004).

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