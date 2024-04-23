Пенсия в Украине: сколько стоит месяц страхового стажа в 2024 году

В 2024 году нужно накопить не менее 31 года для ухода на пенсию в 60 лет.

В Украине ежегодно растет минимальное количество лет стажа, необходимого для ухода на пенсию.

Так, в 2024 году нужно накопить не менее 31 года для ухода на пенсию в 60 лет.

Эксперт по пенсионному обеспечению Сергей Коробкин рассказал, сколько стоит страховой стаж в 2024 году. Об этом сообщает «На пенсии».

Он отметил, что на сегодняшний день месяц стажа стоит 1760 гривен.

Это минимальный страховой взнос – 22% от минимальной заработной платы (с 1 апреля – 8000 гривен). Этот взнос платит за работающего человека работодатель.

Если человек не работает, он может самостоятельно платить взносы, нарабатывая будущий стаж.

«Но, допустим, до пенсии времени осталось немного и стажа не хватает. Тогда его можно купить одноразово за несколько предыдущих лет», – отметил Коробкин.

В таком случае стаж стоит вдвое больше:

месяц – 3520 гривен,

год – 42240 гривен.

Раньше мы писали, как подтвердить стаж, если нет трудовой книги или записей в ней.

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