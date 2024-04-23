В Харькове задержан мужчина, который хотел навести российские авиабомбы на базу «Кракена»

Вражеским приспешником оказался местный житель, который работал продавцом.

Служба безопасности Украины задержала в Харькове корректировщика, который хотел обнаружить и навести российские ракеты и авиабомбы типа КАБ-500 на локацию спецподразделения «Кракен» Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, чтобы навести их на цель, враждебный корректировщик вышел на сеанс зашифрованной связи со своим куратором по российской разведке и передал ему координаты.

СБУ задержала его в собственном доме. Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обезопасению городской инфраструктуры от новой воздушной атаки страны-агрессора.

У задержанного изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российской спецслужбой.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался местный житель, идеологический сторонник рашизма. В начале апреля этого года оккупанты привлекли его к сотрудничеству через соцсети, где он публиковал собственные антиукраинские комментарии, добавили в СБУ.

Для сбора разведданных фигурант обходил территорию города и отслеживал места базирования сил обороны.

Кроме того, злоумышленник «втемную» выспрашивал нужную информацию у клиентов местного торгово-развлекательного центра, где он работал продавцом.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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