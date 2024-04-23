У Харкові затримали чоловіка, який хотів навести російські авіабомби на базу «Кракена»

Ворожим поплічником виявився місцевий житель, який працював продавцем.

Служба безпеки України затримала у Харкові коригувальника, який хотів виявити та навести російські ракети та авіабомби типу КАБ-500 на локацію спецпідрозділу «Кракен» Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Про це поінформували у пресслужбі СБУ.

Зазначається, щоб навести їх на ціль, ворожий коригувальник вийшов на сеанс зашифрованого зв’язку зі своїм куратором з російської розвідки і передав йому координати.

СБУ затримала його у власному помешканні. Одночасно було проведено комплексні заходи для убезпечення міської інфраструктури від нової повітряної атаки країни-агресора.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з російською спецслужбою.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. На початку квітня цього року окупанти залучили його до співпраці через соцмережі, де він публікував власні антиукраїнські коментарі, додали у СБУ.

Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони.

Крім того зловмисник «втемну» випитував потрібну інформацію у клієнтів місцевого торговельно-розважального центру, де він працював продавцем.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Наразі зловмисник перебуває під вартою.

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