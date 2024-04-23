Пенсія в Україні: скільки коштує місяць страхового стажу в 2024 році

У 2024 році потрібно накопичити не менше 31 року для виходу на пенсію у 60 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні щорічно зростає мінімальна кількість років стажу, необхідного для виходу на пенсію.

Так, у 2024 році потрібно накопичити не менше 31 року для виходу на пенсію у 60 років.

Експерт з питань пенсійного забезпечення Сергій Коробкін розповів, скільки коштує страховий стаж у 2024 році. Про це повідомляє «На пенсії».

Він зазначив, що на сьогоднішній день місяць стажу коштує 1760 гривень.

Це мінімальний страховий внесок – 22% від мінімальної заробітної плати (з 1 квітня – 8000 гривень). Цей внесок сплачує за працюючу людину роботодавець.

Якщо людина не працює, вона може самостійно сплачувати внески, напрацьовуючи майбутній стаж.

«Але, припустімо, до пенсії часу залишилося небагато і стажу не вистачає. Тоді його можна купити одноразово за кілька попередніх років», – зазначив Коробкін.

У такому разі стаж коштує вдвічі більше:

місяць – 3520 гривень,

рік – 42240 гривень.

Раніше ми писали, як підтвердити стаж, якщо немає трудової книжки чи записів у ній.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.