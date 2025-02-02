Практика судов
  1. Общество

Как пенсионерам заказать новое е-пенсионное удостоверение

23:30, 2 февраля 2025
ПФУ запустил новый сервис для пенсионеров
Как пенсионерам заказать новое е-пенсионное удостоверение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Пенсионный фонд Украины сообщил о запуске нового сервиса для пенсионеров, с помощью которого можно сформировать е-пенсионное удостоверение (без бумажного аналога), для его отображения в мобильном приложении Дія.

Пенсионные удостоверения производятся на основании заявления лица, которому назначена пенсия. Это нужно для получения как бумажного, так и е-пенсионного удостоверения.

Заявление можно подать в любой сервисный центр территориального управления Пенсионного фонда Украины или дистанционно через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд».

Для формирования е-пенсионного удостоверения необходимо предоставить следующие документы:

  • справку о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНОКПП);
  • паспорт гражданина Украины;
  • цветная фотография, сделанная за последние 6 месяцев, размером 3*2,5 см (размер лица должен составлять не менее 70-80% фотографии).

Для формирования е-пенсионного удостоверения по обращению через вебпортал Пенсионного фонда Украины или с помощью мобильного приложения «Пенсионный фонд» к сканированным копиям указанных документов нужно добавить образец подписи (черным цветом в формате jpg).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Пенсионный фонд пенсия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК предлагают внести изменения о возврате временно изъятого имущества и сроке ареста имущества

Предлагается ввести нормы о сроке действия определения об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок возврата имущества после отмены ареста.

Призывы подаваться на конкурс в БЭБ к бизнесу не сработали – большинство кандидатов представляют НАБУ, прокуратуру, налоговую и само БЭБ

Из 43 кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности претендуют 8 работников НАБУ, 6 прокуроров, 5 работников БЭБ и 7 налоговиков и таможенников, работающих или работавших в этих органах – представителей бизнеса всего несколько

В Комитете по экономическому развитию предложили изменения об ответственности за недобросовестную конкуренцию и работе АМКУ

Предлагается ввести периодические штрафные платежи и детализировать основы применения структурных средств защиты конкуренции, в том числе принудительного разделения.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Законопроектом, среди прочего, конкретизируются основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества, устанавливается четкий срок на возврат имущества после отмены ареста, расширяются полномочия адвокатов.

Верховный Суд пояснил, что привлечение лица к конфиденциальному сотрудничеству не является отдельной разновидностью НСРД

Орган досудебного расследования сам определяет формы и способы организации конфиденциального сотрудничества с учетом потребностей следствия – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області