Во Львове начали эвакуировать заброшенные автомобили – такое же решение анонсировали и в Киеве

Если в течение полугода владелец не заберет авто, то авто выставят на аукцион.

Источник фото: Роман Балук / Львовский городской совет

Во Львове приступили к эвакуации заброшенных автомобилей. Об этом пишет Львовский городской совет.

Первые автомобили поехали на штрафплощадку полиции. Как указывается, больше месяца на автомобилях были размещены сообщения к владельцу добровольно убрать автомобиль. Поскольку собственник этого не сделал, решением комиссии, в состав которой входит полиция, работники сервисного центра МВД, должностные лица и депутаты горсовета, авто перевезли на штрафплощадку. Там они будут храниться полгода, а дальше, если никто не обратится за ними – их продадут.

Положение об обнаружении и перемещении заброшенных транспортных средств на территории общины было принято в октябре 2024 года. Согласно ему, районные администрации обследовали территории и составили список автомобилей, которые годами нарушают правила благоустройства и препятствуют другим жителям. В настоящее время около 70 таких транспортных средств находятся в обработке соответствующей комиссии.

«Если же в течение полугода владелец не заберет авто, то авто выставят на аукцион, а средства от него будут храниться на специальном счете. Если в течение трех лет собственник не обратится за возвратом денег, эти средства поступят в бюджет Львовской территориальной громады», – объяснил начальник управления безопасности и уличной инфраструктуры Максим Смилевский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о начале уборки улиц столицы от поврежденных автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов, ведь они, в частности, сужают проезд для спасательной техники.

Теперь в Киеве думают, как убрать с улиц брошенные автомобили, которые стоят годами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.