Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

Во Львове начали эвакуировать заброшенные автомобили – такое же решение анонсировали и в Киеве

23:01, 2 февраля 2025
Если в течение полугода владелец не заберет авто, то авто выставят на аукцион.
Во Львове начали эвакуировать заброшенные автомобили – такое же решение анонсировали и в Киеве
Источник фото: Роман Балук / Львовский городской совет
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове приступили к эвакуации заброшенных автомобилей. Об этом пишет Львовский городской совет.

Первые автомобили поехали на штрафплощадку полиции. Как указывается, больше месяца на автомобилях были размещены сообщения к владельцу добровольно убрать автомобиль. Поскольку собственник этого не сделал, решением комиссии, в состав которой входит полиция, работники сервисного центра МВД, должностные лица и депутаты горсовета, авто перевезли на штрафплощадку. Там они будут храниться полгода, а дальше, если никто не обратится за ними – их продадут.

Положение об обнаружении и перемещении заброшенных транспортных средств на территории общины было принято в октябре 2024 года. Согласно ему, районные администрации обследовали территории и составили список автомобилей, которые годами нарушают правила благоустройства и препятствуют другим жителям. В настоящее время около 70 таких транспортных средств находятся в обработке соответствующей комиссии.

«Если же в течение полугода владелец не заберет авто, то авто выставят на аукцион, а средства от него будут храниться на специальном счете. Если в течение трех лет собственник не обратится за возвратом денег, эти средства поступят в бюджет Львовской территориальной громады», – объяснил начальник управления безопасности и уличной инфраструктуры Максим Смилевский.

Как писала «Судебно-юридическая газета», начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил о начале уборки улиц столицы от поврежденных автомобилей, пострадавших в результате попаданий вражеских ракет и дронов, ведь они, в частности, сужают проезд для спасательной техники.

Теперь в Киеве думают, как убрать с улиц брошенные автомобили, которые стоят годами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Львов Киев авто

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В УПК предлагают внести изменения о возврате временно изъятого имущества и сроке ареста имущества

Предлагается ввести нормы о сроке действия определения об аресте имущества, отмене ареста имущества, дополнить перечень определений следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, установить четкий срок возврата имущества после отмены ареста.

Призывы подаваться на конкурс в БЭБ к бизнесу не сработали – большинство кандидатов представляют НАБУ, прокуратуру, налоговую и само БЭБ

Из 43 кандидатов на должность директора Бюро экономической безопасности претендуют 8 работников НАБУ, 6 прокуроров, 5 работников БЭБ и 7 налоговиков и таможенников, работающих или работавших в этих органах – представителей бизнеса всего несколько

В Комитете по экономическому развитию предложили изменения об ответственности за недобросовестную конкуренцию и работе АМКУ

Предлагается ввести периодические штрафные платежи и детализировать основы применения структурных средств защиты конкуренции, в том числе принудительного разделения.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об усилении гарантий защиты бизнеса во время осуществления уголовного производства

Законопроектом, среди прочего, конкретизируются основания прекращения временного изъятия имущества и возврат временно изъятого имущества, устанавливается четкий срок на возврат имущества после отмены ареста, расширяются полномочия адвокатов.

Верховный Суд пояснил, что привлечение лица к конфиденциальному сотрудничеству не является отдельной разновидностью НСРД

Орган досудебного расследования сам определяет формы и способы организации конфиденциального сотрудничества с учетом потребностей следствия – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Малих
    Оксана Малих
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Володимир Рунов
    Володимир Рунов
    голова Сумського апеляційного суду
  • Андрій Сагун
    Андрій Сагун
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Павло Хотенець
    Павло Хотенець
    суддя Господарського суду Харківської області