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У Львові почали евакуйовувати покинуті автівки – таке ж рішення анонсували і у Києві

23:01, 2 лютого 2025
Якщо протягом півроку власник не забере авто, то автівки виставлять на аукціон.
У Львові почали евакуйовувати покинуті автівки – таке ж рішення анонсували і у Києві
Джерело фото: Роман Балук / Львівська міська рада
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У Львові розпочали евакуацію покинутих автомобілів. Про це пише Львівська міська рада.

Перші автівки поїхали на штрафмайданчик поліції. Як вказується, більше місяця на автівках були розміщені повідомлення до власника добровільно прибрати авто. Оскільки власник цього не зробив, рішенням комісії, до складу якої входить поліція, працівники сервісного центру МВС, посадовці та депутати міськради, авто перевезли на штрафмайданчик. Там вони будуть зберігатися півроку, а далі, якщо ніхто не звернетья за ними – їх продадуть.

Положення про виявлення і переміщення покинутих транспортних засобів на території громади прийняли у жовтні 2024 року. Відповідно до нього районні адміністрації обстежили території та склали список автівок, які роками порушують правила благоустрою і перешкоджають іншим мешканцям. Наразі близько 70 таких транспортних засобів знаходяться в опрацюванні відповідної комісії.

«Якщо ж протягом півроку власник не забере авто, то автівки виставлять на аукціон, а кошти від нього зберігатимуться на спеціальному рахунку. Якщо протягом трьох років власник не звернеться за поверненням грошей, ці кошти надійдуть до бюджету Львівської територіальної громади», - пояснив начальник управління безпеки і вуличної інфраструктури Максим Смілевський.

Як писала «Судово-юридична газета», начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про початок прибирання вулиць столиці від пошкоджених автівок, які постраждали внаслідок влучань ворожих ракет і дронів, адже вони, зокрема, звужують проїзд для рятувальної техніки.

Тепер у Києві думають, як прибрати з вулиць покинуті автомобілі, які стоять роками.

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Львів Київ авто

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