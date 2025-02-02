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Як пенсіонерам замовити нове е-пенсійне посвідчення

23:30, 2 лютого 2025
ПФУ запустив новий сервіс для пенсіонерів.
Як пенсіонерам замовити нове е-пенсійне посвідчення
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Пенсійний фонд України повідомив про запуск нового сервісу для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення (без паперового аналогу), для його відображення в мобільному застосунку Дія.

Пенсійні посвідчення виготовляються на підставі заяви особи, якій призначено пенсію. Це потрібно для отримання як паперового, так і е-пенсійного посвідчення.

Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру територіального управління Пенсійного фонду України або дистанційно – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

Для формування е-пенсійного посвідчення потрібно надати такі документи:

  • довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);
  • паспорт громадянина України;
  • кольорову фотографію, зроблену впродовж останніх 6 місяців, розміром 3*2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70-80% фотографії).

Для формування е-пенсійного посвідчення за зверненням через вебпортал Пенсійного фонду України чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» до сканованих копій зазначених документів потрібно додати зразок підпису (чорним кольором у форматі jpg).

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