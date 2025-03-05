5 марта – какой сегодня праздник и главные события

5 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день энергоэффективности.

Фото: shutterstock.com

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 5 марта, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

5 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день энергоэффективности. Его главная цель – привлечь внимание к рациональному использованию энергии, популяризации энергосбережения и развитию возобновляемых источников энергии. Этот день был начат на международной конференции по энергоэффективности, которая состоялась в 1998 году в Вене (Австрия).

Также 5 марта Европейский день геодезии и геоинформации. Это профессиональный праздник геодезистов, картографов, специалистов по геоинформационным системам (ГИС) и всех, кто занимается исследованием и отражением земной поверхности. Праздник начат Европейской ассоциацией геодезистов (CLGE) для повышения осведомленности о важности геодезии и геоинформации в современном мире. Оно также приурочено ко дню рождения Герхарда Меркатора (5 марта 1512) — знаменитого фламандского картографа, создавшего известную проекцию карты мира.

А еще 5 марта День распространения информации о диссоциативном расстройстве личности. Его цель — повысить осведомленность общества о диссоциативном расстройстве личности (ДРО), развеять мифы и способствовать лучшему пониманию этой сложной психологической особенности. ДРО – это психическое состояние, при котором у человека сосуществуют две или более отдельных личностей (альтер-эго), каждая из которых может иметь собственные воспоминания, поведенческие модели, манеру общения и даже физиологические особенности. Это расстройство часто является следствием тяжелых психологических травм в детстве, особенно в случаях длительного насилия или сильного стресса.

5 марта День исследования значение вашего имени. Это необычный праздник, побуждающий людей исследовать происхождение, историю и символику своего имени. Имена обладают глубоким содержанием: они могут отражать культурное наследие, родственные традиции, а также влиять на личность и восприятие человека в обществе. В разных странах и религиях одно и то же имя может иметь разные значения и ассоциации.

Какой сегодня церковный праздник

5 марта в церковном календаре – день памяти святого мученика Конона. Он жил в III веке, был известен своей необычайной верой и подвигом. Он родился в городе Исаврия (нынешняя территория Турции) и вырос в христианской семье. Конон с самого детства имел огромное влечение к Богу и духовной жизни. Он стал отшельником и проводил свою жизнь в молитвах и постах. По преданию, именно ангел научил его христианской вере.

Календарь важных событий за 5 марта

1558 год — Франциско Фернандес, медик по образованию, был послан королем Испании Филиппом II в Мексику для изучения растений и продуктов питания. Эта дата считается появлением табака в Европе;

1774 год — во дворе парижского Дворца правосудия королевским палачом сжигают мемуары Пьера Бомарше о произволе судебных органов;

1792 год — революционное правительство Франции закрывает университет Сорбонна и все теологические факультеты в стране;

1824 год – начинается первая англо-бирманская война;

1836 год — Сэмюэль Кольт представляет промышленный образец револьвера (калибр 0,34);

1842 год – подразделение мексиканской армии численностью около 500 воинов оккупирует Техас, а затем быстро возвращается в Рио Гранде;

1868 год — в Великобритании получают патент на степлер;

1904 год – Никола Тесла описывает процесс формирования шаровой молнии;

1912 год — итальянская армия впервые использует авиацию в военных целях: осуществлена воздушная разведка позиций по Турецкой линии;

1933 год — в Германии национал-социалисты выиграли парламентские выборы с 44 процентами голосов;

1946 год — Уинстон Черчилль употребляет словосочетание «Железный Занавес» в своей речи в Фултоне; началась Холодная война;

1970 год — вступает в силу Договор о нераспространении ядерного оружия;

1979 год — космический аппарат «Вояджер-1» достигает теснейшего сближения с Юпитером;

1995 год – начинает работать вебсервис IRC, который действует и по сей день;

1998 год – NASA заявляет, что спутник Clementine на орбите Луны обнаружил достаточные залежи воды для обеспечения человеческой колонии на Луне;

2000 год — британские ученые впервые в мире проводят успешную операцию по клонированию свиней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.