Трамп заявил, что США получат контроль над Панамским каналом

Дональд Трамп объявил о своих планах вернуть контроль США над Панамским каналом.

Фото: GettyImages

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Панамский канал «будет возвращен обратно». Об этом он сказал, выступая перед Конгрессом США 4 марта.

«Мы возьмем Панамский канал под свой контроль. Он был построен американцами для американцев», — заявил Трамп, подчеркнув, что строительство канала было самым дорогим проектом в истории США.

«Мы не передавали его Китаю, мы передали его Панаме, и мы вернем его обратно», — добавил Трамп.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что после визита государственного секретаря США Марко Рубио в Панаму президент страны Рауль Мулино заявил, что Панама не будет возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инициативой «Один пояс, один путь».

Ранее Дональд Трамп заявил, что «Панама нарушает договоренности при прохождении кораблей. Мы не давали этот канал Китаю, мы давали его Панаме, и мы хотим его забрать обратно».

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